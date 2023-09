Il Comune, ufficio Servizi sociali, informa che è in pagamento il Contributo autonoma sistemazione di luglio. Complessivamente sono 348 le famiglie settempedane che percepiscono il Cas. L’ammontare dell’aiuto, che è destinato ai nuclei o ai singoli cittadini la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto del 2016, è pari a 253.522 euro.

Lo stesso ufficio ricorda che dal 6 settembre è attiva, all’indirizzo https://appsem.invitalia.it, la piattaforma telematica attraverso la quale i cittadini

percettori di assistenza sisma (Cas – Sae – Mapre – Invenduti Erap e sostitute Sae) devono dichiarare il possesso dei requisisti per continuare ad usufruirne (Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile 614/2019- 899/2022 e 1006/2023).

La dichiarazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 6 novembre 2023.

Lo stesso ufficio infine invita gli interessati ad aggiornare tempestivamente ogni variazione riguardante il proprio nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità o la revoca dell’inagibilità della propria abitazione, come pure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.