San Severino torna a essere una delle “tappe” del tour in bici “Marche Trail”, il più importante evento “unsupported bike adventure” delle Marche.

Tra le tante novità di quella che sarà la sesta edizione figura anche il #campobaseMarcheTrail, una proposta nata per far vivere appieno l’avventura

bikepacking attraverso la possibilità di poter trascorrere una notte in bivacco con sacco a pelo e materassino in tenda o presso una struttura al coperto.

Sarà un’occasione unica per condividere le proprie esperienze, i racconti, respirare l’entusiasmo che si percepisce in visi stanchi ma felici. Occorrerà però affrettarsi perché le iscrizioni all’appuntamento del 2023 con “Marche Trail” scadono domenica 10 settembre.

Ad offrire l’esperienza del campo base saranno solo le città di San Severino e Comunanza, alle porte dei Sibillini. Grazie all’associazione Bike Zone, dalle 18 alle 21, sarà aperta l’area dedicata con una serata all’insegna dell’amicizia, del buon cibo, della musica che sarà suonata dal vivo e dell’ottima birra del pluripremiato birrificio MC77.

La partenza del tour è in programma per il 13 ottobre da Porto Recanati. Due i percorsi: Classic e Wild minuziosamente studiati, entrambi a ferro di cavallo, che dalla riviera del Conero porteranno alla riviera delle Palme di Cupra Marittima dove è previsto l’arrivo. La prima traccia sarà di 320 chilometri mentre la seconda di ben 420 chilometri. Info anche sulla pagina Facebook di Bike Zone o su www.marchetrail.it.