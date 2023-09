Giovedì 7 settembre, la sezione dell’Archeoclub d’Italia propone una visita guidata al MARec, il Museo dell’arte recuperata. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per le ore 17.45 presso il palazzo arcivescovile, in via Cesare Battisti. Tutti possono partecipare all’iniziativa, promossa in collaborazione con Il Settempedano e l’azienda Fonsi Costruzioni srl.

A seguire, alle ore 20, ci sarà un’apericena presso la colombaia cinquecentesca di Fontecupa, il cui restauro è stato da poco completato. Informazioni al numero 3395273636. Costo dell’apericena: 25 euro.

L’obiettivo dell’Archeoclub è approfondire la conoscenza dei beni culturali del territorio, curarne la conservazione e favorirne la valorizzazione.