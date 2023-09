La mostra delle opere d’arte restaurate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata Il gioco delle parti tra scultura, pittura e restauro, inaugurata al Palazzo Servanzi Confidati di San Severino nel luglio passato, non chiuderà come previsto il 2 settembre, ma verrà prorogata fino al 10 ottobre.

In questo modo si offre una maggiore opportunità al pubblico, e soprattutto agli studenti delle scuole del territorio (visto l’imminente inizio del nuovo anno scolastico), di avere la possibilità di visitare le opere esposte e di assistere dal vivo (su prenotazione) alle operazioni di intervento di restauro da parte degli stessi allievi dell’Accademia maceratese.

L’esposizione di opere antiche che vanno dal XV al XIX secolo – come ricorda la professoressa Maria Letizia Paiato (coordinatrice artistica degli eventi) – è un evento molto importante e rientra nelle varie manifestazioni organizzate, in tutta la regione Marche, dall’Accademia maceratese per festeggiare i cinquant’anni della sua fondazione.

La mostra, realizzata in collaborazione con il Comune di San Severino e l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino, è stata allestita da Francesca Aloisio, Francesca Longo e Marco Marcolini, tutti insegnanti del corso di Restauro, e sarà visitabile fino al 15 settembre dal martedì alla domenica ore 10-13 e 16-19. Successivamente, fino al 10 ottobre, dal martedì al venerdì con apertura riservata alle scuole solo su prenotazione, mentre sabato e domenica sempre ore 10-13 e 16-19.