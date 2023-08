Si avvicina la fine dell’estate e la Rhütten sta affilando come di consueto gli artigli in vista della stagione 2023-24. Lunedì 4 settembre inizia la preparazione della prima squadra che parteciperà al neodenominato campionato di Divisione regionale 1. Lo staff tecnico confermato in blocco e formato da coach Alberto Sparapassi, coadiuvato dal duo Roccetti-Tortolini e dal preparatore atletico Alessandro Fabrini, sarà alle prese con una formazione ancora più giovane ma che nutre fieri propositi di confermare l’ottima stagione scorsa.

In attesa dell’inizio del campionato, con esordio casalingo fissato per venerdì 13 ottobre contro la fortissima Macerata, sono state già definite alcune

amichevoli e, soprattutto, la 20^ edizione del Memorial “Toti Barone” che si svolgerà al palas Ciarapica sabato 30 settembre, a partire dalle 18, con la Rhütten impegnata contro le formazioni di Matelica e Civitanova.

«La settimana prossima – ricorda il diesse della formazione maggiore e dirigente Guido Grillo – inizierà anche l’attività del settore giovanile con

coach Falconi, mentre per campioncini e campioncine del minibasket l’appuntamento è per martedì 12 settembre insieme agli istruttori Giorgia,

Nicolò, Nilson e Angelo. Stiamo anche definendo la lista dei tornei ai quali parteciperanno i gruppi giovanili e di minibasket dopo l’ottimo riscontro

della passata stagione. Mai come lo scorso anno i nostri ragazzi e ragazze si sono fatti valere nelle varie manifestazioni in cui erano impegnati, come

il Safari Cup di Vasto, il Torneo Internazionale di Giulianova ed il Black Mamba Tournament di Gualdo Tadino. Ciliegina sulla torta – rimarca

Grillo – la partecipazione della nostra atleta Giulia Caciorgna alle finali nazionali del Trofeo Coni 2023 del 3×3. Anche quest’anno è confermato il

camp promozionale per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni che si svolgerà al palasport Ciarapica da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, dalle 8 alle 13, un appuntamento ormai consolidato dove i partecipanti possono divertirsi non solo giocando a basket, ma seguendo anche le tante attività didattico sportive proposte dagli istruttori. Per informazioni tel. Giorgia (338 8452302) e Guido (338 8793382)».

Come ogni anno, la Rhütten Basket del presidente Francesco Ortenzi sarà inoltre presente nel mondo dell’istruzione con il Progetto Scuola che interesserà l’Infanzia e la Primaria, nella speranza di far avvicinare tanti altri bambini e bambine al minibasket. Infine, la società biancorossa ricorda un altro importante appuntamento d’inizio stagione: sabato 16 settembre, per il Memorial Greta Ortenzi, si sfideranno al palasport settempedano le formazioni della Thunder Matelica e della Basket Girl Ancona, entrambe militanti nel campionato nazionale di serie A2. Uno spettacolo sopraffino per ricordare una giovane innamorata del basket rapita troppo presto al mondo della palla a spicchi.

Luca Muscolini