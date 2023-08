Più di 120 gli ospiti attesi, 60 le autovetture partecipanti, per il passaggio della decima edizione del Trofeo Città delle Acque, raduno di auto storiche organizzato dall’Afas, Associazione folignate automoto storiche. L’arrivo è previsto per l’ora di pranzo di sabato 26 agosto con una prima sosta nel piazzale Luzio. Dalle ore 15, terminato il mercato settimanale, esposizione dei mezzi e una sosta statica nella bellissima cornice di Piazza del Popolo.

Alle 16 verrà offerto a tutti (ingresso gratuito e aperto anche a chi vorrà semplicemente divertirsi un po’) lo spettacolo comico del mago, attore, showman, ventriloquo e fantasista Tino Fimiani. Da anni sui palchi di tutto il mondo per diffondere la risata emotiva, Tino ha iniziato la sua carriera da giovanissimo e non ha smesso mai di formarsi. Al suo attivo ha spettacoli in coppia e da solista, collaborazioni con i grandi nomi del teatro mondiale e apparizioni televisive di rilievo. Dopo aver frequentato la Scuola di circo di Stato di Mosca e l’Atelier Teatro fisico di Philip Radice a Torino, oltre alla scuola di recitazione cinematografica Attori selvaggi di Claudio Vitali, ha collaborato con Luca Regina nel duo comico Lucc&ttino con il quale ha viaggiato in tutto il mondo seguendo anche il grandissimo Arturo Brachetti. Ha partecipato anche a Zelig Circus, al Maurizio Costanzo Show, al programma Cartoon Magic, a Danger con Marco Berry, a Ghezzi Vostri con Adolfo Margiotta ed a Le Plus Grand Cabaret du Monde su Canal Plus. Poi ha vinto il festival di cabaret Comunque Anomali e altre rassegne.

Dopo lo spettacolo la carovana del Trofeo delle Acque si intratterrà per un aperitivo e poi, a seguire, si potrà assistere alla partenza delle auto in direzione della vicina Umbria.

In occasione della manifestazione un’Ordinanza vieta la sosta nel piazzale Luzio e in via Gentili, fino all’altezza con l’intersezione con via Aleandri, dalle ore 12 alle 15 e poi, dalle ore 15, in Piazza fel Popolo con anche il divieto di transito dal civico 45 al civico 19. Solo divieto di sosta all’intersezione con via Del Teatro. Dalle ore 19.30 Piazza del Popolo diventerà isola pedonale sul lato del loggiato del Comune.