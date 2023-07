Il Summer Campus 2023, evento estivo riservato ai più giovani e curato dalle società sportive settempedane, ha cambiato location per una sera spostandosi nella frazione di Serralta. Erano presenti circa 60 ragazzi oltre agli istruttori e ad alcuni genitori. L’iniziativa, partita da un’idea di Agnese Crescenzi, ha visto trasformarsi il campo sportivo della frazione settempedana in un campeggio che ha ospitato per una notte i giovani escursionisti che dal venerdì pomeriggio sono rimasti insieme fino al mattino seguente.

Oltre a fermarsi per la notte, i giovanissimi partecipanti hanno potuto gustare una bella cena preparata dal locale Comitato a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori. Evento perfettamente riuscito grazie al prodigarsi di tutti, in primis degli istruttori, che hanno rivolto massima cura per preparare il tutto nei dettagli tanto che c’è stata generale soddisfazioni per la riuscita di una giornata diversa e particolare che sicuramente potrà essere ripetuta nel prossimo anno.

r.p.