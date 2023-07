Per lavori di sostituzione di un tratto di rete dell’acquedotto comunale – ormai vetusto – in via Leopardi, che presenta perdite, l’azienda Assem Spa da martedì 25 luglio, e fino al termine dei lavori, ha richiesto la chiusura al traffico veicolare del tratto che va dall’incrocio di via Dante Alighieri all’incrocio con via Leonardo da Vinci.

L’ufficio Segnaletica predisporrà indicazioni sul posto per automobilisti e pedoni.