Nell’ambito del percorso regionale di educazione ai servizi informatici e digitali interattivi per diffondere la cultura digitale e rendere il cittadino in grado di fruire dei servizi online, il Comune di San Severino ha attivato a Palazzo Governatori un punto di facilitazione digitale che resterà aperto ogni martedì dalle ore 8 alle 16. Lo sportello è ubicato in via delle Carceri al civico numero 2.

Il servizio, assolutamente gratuito, supporta i cittadini nelle attività legate ad accesso e utilizzo dei servizi pubblici disponibili online: Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari. Lo sportello è utile anche per la ricerca di attività lavorative, per il sostegno all’e-commerce, per l’home banking, per la gestione e il rispetto dei vincoli di privacy. Grazie al facilitatore digitale, inoltre, è possibile avvicinarsi all’utilizzo degli strumenti digitali quali pc, smartphone, navigazione internet, elaborazione di testi e presentazioni, videoconferenze, gestione della posta elettronica e si potranno seguire e apprendere consigli utili ad evitare i rischi della rete e per tutelare i dati personali.

Lo sportello, infine, promuove eventi ed iniziative culturali digitali sul territorio e organizza iniziative di formazione e aggiornamento sui temi del digitale.

Quello attivato a San Severino è uno 74 punti di facilitazione digitale individuati attraverso una procedura selettiva e cofinanziati grazie ai fondi del Pnrr insieme al progetto “Bussola digitale: OrientiAmo le Marche verso nuove competenze digitali”.

Un progetto che nasce dall’esigenza di innescare processi locali di trasformazione digitale, in linea con la strategia Atdm21-27 per il Borgo digitale diffuso” allo scopo di diffondere tra i cittadini la cultura dell’innovazione, con l’utilizzo degli strumenti offerti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei servizi digitali messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o altri soggetti, percepiti quali elementi di semplificazione del vivere quotidiano.