Sabato 15 luglio è stata inaugurata, nei locali del Palazzo Servanzi Confidati, la mostra Il gioco delle parti tra scultura, pittura e restauro, realizzata dall’Istituto di Restauro Marche (IRM), in collaborazione con il Comune di San Severino e l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino. La mostra è stata curata dalle docenti Francesca Aloisio e Francesca Longo e rientra in “Accademia in Gioco”, il vasto programma di eventi per i cinquant’anni dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Al piano terra del Servanzi Confidati è ora possibile (fino al 2 settembre) visitare questa mostra, dove è presente una selezione di opere restaurate nel corso degli anni dagli studenti e dai docenti dell’IRM. Tutte le tele e le sculture presenti sono di proprietà del Comune di San Severino e dell’Arcidiocesi, ma non ci sono soltanto opere completamente recuperate: una delle peculiarità di questa esposizione sta proprio nel poter vedere, in diretta, gli studenti nelle fasi di recupero delle opere. Infatti, come hanno sottolineato la direttrice dell’Accademia, la professoressa Rossella Ghezzi, e la responsabile dell’IRM, la professoressa Francesca Aloisio, alcune sale sono dei veri laboratori, dove i visitatori potranno vedere gli studenti dell’IRM in corso d’opera nelle fasi di restauro (lavoreranno ad alcune opere, come l’Annunciazionedi Antonio Liberi del XVI secolo).

Il gioco delle parti tra scultura, pittura e restauro è una vera mostra-laboratorio, capace di far uscire l’attività del restauro dall’ombra in cui spesso cade e mostrare ad un vasto pubblico la complessità di questo mestiere, la precisione e le molteplici e fondamentali operazioni richieste per recuperare le opere che costellano il patrimonio artistico italiano, come sappiamo ricco di questi lavori che necessitano di essere restituiti alla loro integrità e recuperati. Un patrimonio di cui i nostri territori sono ricchi, come il vicesindaco e assessore alla cultura Vanna Bianconi e la direttrice del museo MaRec Barbara Mastrocola hanno ricordato: un patrimonio che può essere preservato grazie alla seria collaborazione tra enti ed istituzioni, come la mostra in questione ci dimostra.

Silvio Gobbi

Informazioni:

Il laboratorio aperto con gli studenti del corso di restauro dell’IRM sarà fruibile dal 17 al 31 luglio da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La mostra Il gioco delle parti tra scultura, pittura e restauro fino al 31 luglio sarà visitabile negli orari del laboratorio aperto. Dal 31 luglio al 2 settembre sarà invece visitabile tutta la settimana dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.