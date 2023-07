Nella sede della storica azienda di marmi Simeg di San Severino, il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui ha incontrato il direttivo dei Giovani imprenditori di Confindustria Macerata. Erano presenti Alessio Castricini, Massimiliano Balducci, Federica Feleppa, Giulia Giampieri, Alberto Grimaldi, Carlo Rotini, Michele Sasso e Silvia Basili, oltre al direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò.

In un clima di grande cordialità e collaborazione, è stato fatto il punto della situazione delle imprese in provincia di Macerata: “Con questo incontro – hanno spiegato i giovani imprenditori – vogliamo creare un precedente e stabilire un contatto con le istituzioni regionali. Ci interessa capire la visione per il nostro territorio che ha tantissime potenzialità spesso inespresse: focalizzando le prospettive, vorremmo cercare di far parte di una progettualità per il futuro”.

Il vice presidente Pasqui ha ascoltato con attenzione quanto emerso in questa riunione che può definirsi preliminare e si è messo a disposizione dei giovani imprenditori quale trait d’union con la Regione. I Giovani di Confindustria Macerata e Pasqui si vedranno quindi a partire dalle prossime settimane con cadenza regolare per valutare di volta in volta le azioni da promuovere concretamente.