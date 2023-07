Con la lezione di giovedì 29 giugno si è chiusa l’attività 2022-2023 del Centro J-Etic diretto a San Severino dal Maestro di judo 3^ Dan, Boris Giachetta. I suoi allievi – una settantina in tutto, di diversa età e di età compresa fra i 4 e i 15 anni – vanno ora in vacanza dandosi appuntamento al prossimo settembre, quando nel dojo di Taccoli riprenderanno i vari corsi. Nel frattempo c’è stato per tutti il passaggio di cintura, avvenuto nell’ambito di una manifestazione conclusiva svoltasi nella palestra “Toti Barone” alla presenza di moltissime persone. All’evento ha preso parte anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, ribadendo l’importanza dello sport per migliorare la crescita dei ragazzi. Gli allievi, nell’occasione, hanno dimostrato, con esercizi e giochi, quanto appreso durante la stagione agonistica. Momento clou della giornata è stata la rappresentazione contro gli atti di bullismo: i ragazzi più grandi hanno simulato un atto di aggressione nei confronti di un loro coetaneo e hanno fatto capire come lo sport in genere sia un’arma eccezionale per debellare fenomeni di violenza e, appunto, bullismo. Anche il judo si propone come modello di inclusione e socializzazione, essendo una disciplina di alto valore morale che sa trasmettere i più sani principi dello sport.