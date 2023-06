Come annunciato in occasione della cerimonia di consegna della Medaglia d’oro al valore civile resistenziale alla Città avvenuta al Feronia (28 novembre 2022), l’Amministrazione comunale istituisce e organizza, assieme all’Anpi, a partire dall’anno in corso, la Festa della Liberazione di San Severino Marche dal nazifascismo, avvenuta il 1° luglio del 1944.

La Festa si inserisce nell’ambito delle attività previste per celebrare la prestigiosa onorificenza e avrà luogo sabato 1° luglio al Castello al monte, con un articolato programma pomeridiano e serale.

Dalle ore 16 gli amanti del trekking, con la guida dello storico Matteo Petracci, potranno ripercorrere le tracce della Banda Mario: un percorso di difficoltà turistica di 7 km (con prenotazione obbligatoria), che toccherà alcuni luoghi in prossimità della città dove avvennero i primi scontri tra i partigiani e le truppe di occupazione.

Dalle 19.30 il Mercato di Campagna amica offrirà l’opportunità di una merenda-cena con i prodotti tipici del territorio e chi vorrà usufruire di una degustazione a 12 euro potrà prenotare presso la Pro loco entro il 28 giugno.

Alle ore 21, sempre al Castello al monte, sarà proiettato un video sulla Resistenza civile della Città e, a concludere la serata, ci sarà il concerto di Max Collini, autore-attore dello spettacolo “Storie di antifascismo senza retorica”, già autore e voce narrante degli Offlaga Disco Pax fino al loro scioglimento.

Infine, l’Eccidio di Chigiano, avvenuto nell’omonima località nel marzo del 1944, sarà ricordato domenica 2 luglio al Monumento ai caduti di Chigiano a partire dalle ore 17.30, con la partecipazione di Meri Marziali (già presidente della Commissione regionale Pari Opportunità), Anpi Osimo, Associazione Sognalibro e il Corpo Filarmonico “F. Adriani”.

Donella Bellabarba, presidente Anpi “Cap. Salvatore Valerio”