Dopo il successo dello scorso anno l’associazione socio-culturale Luci e Pietre torna a riproporre l’evento “Viaggiami, generazioni a bordo”. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno in mezzo alla natura con una cena pic-nic, angolo bar e, a seguire, una carica delle più celebri canzoni folk con la musica dei Folkappanka.

Questo il programma: dalle ore 20 pic-nic in campagna con prodotti tipici della fattoria Fucili, solo con prevendita e posti limitati. A partire dalle ore 22 musica dal vivo. Contributo per la serata 5 euro, info e contattatti whatsapp al numero 328 6724985.

Prevendite presso Lui&Lei Profumeria, Simona Lingerie o presso il centro Luci e Pietre.

Il ricavato della serata sarà utilizzato per dare vita al progetto “Viaggiami, generazioni a bordo”, un progetto di intergenerazionalità a quattro ruote che consisterà nell’acquisto di un camper che sarà la location di un incontro memorabile.