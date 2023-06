Una raccolta delle più belle composizioni di Valentino Valentini Puccitelli, musicate e incise in un cd e accompagnate dai manoscritti delle stesse, è stata donata alla città di San Severino dalla famiglia di quello che è stato anche l’autore del “Sanseverinno”.

Il prossimo 28 giugno ricorrerà il quarto anniversario della scomparsa di Valentino Valentini Puccitelli il cui nome si lega a a due parentele illustri: quella con Virgilio Puccitelli, che è stato autore di drammi per musica tra i più rappresentativi del Seicento italiano, e l’altra con lo storico Domenico Valentini.

Figlio di Antonio Valentini Puccitelli, illustre tenore scomparso nel 1964, e nipote di Artemia Valentini e di Marcello Parteguelfa, aiuto regista molto noto ma anche produttore a Cinecittà, Valentino Valentini Puccitelli è stato autore di diverse composizioni legate alla tradizione della canzone popolare romana (Roma testimone, Er Teverone) e alla grande tradizione napoletana.

Puccitelli, come detto, ha composto anche il “Sanseverinno”, donato al Comune nel 2010.

Scritto nel 2002, l’inno rimase chiuso per anni in un cassetto, poi grazie a lui venne eseguito per la prima volta dal Coro da camera delle Muse.

All’incontro, assieme ai familiari del compositore, hanno preso parte il sindaco Rosa Piermattei, il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata.