Con la fine dell’anno scolastico riapre l’oratorio interparrocchiale Don Orione per essere, anche quest’estate, un luogo di incontro e di gioco per bambini e ragazzi.

Da lunedì 12 giugno, fino a settembre, la struttura (presso il campo ex Artigianelli) resterà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20 e fino alle ore 24 in occasione di eventi, programmati anche nei week end.

Sarà un’estate ricca di divertimento, sport, amicizia e condivisione. I responsabili dell’oratorio, infatti, stanno mettendo a punto un fitto calendario di appuntamenti per tutte le fasce d’eta, anche per gli adulti. Nei prossimi giorni ne daremo conto in dettaglio, ma intanto vengono preannunciati eventi musicali, convegni, caffé filosofici, laboratori e attività ludiche per i più piccoli.

Ogni settimana ci saranno anche gli appuntamenti con la messa celebrata all’aperto e con momenti conviviali cui sono tutti invitati a partecipare.