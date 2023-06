A conclusione dell’anno scolastico al Liceo paritario “Bambin Gesù” sabato 10 giugno, alle ore 11.30, si terrà la presentazione del progetto che l’Istituto ha dedicato quest’anno allo scienziato-anatomista settempedano Bartolomeo Eustachio.

Il progetto consiste nella realizzazione di un sito/blog www.ibgsanseverinomarche.it dove, a partire da quest’anno, saranno pubblicati i lavori di ricerca, realizzati da ragazzi e docenti, dedicati ai personaggi della storia della città di San Severino.

Dopo l’esperienza progettuale dello scorso anno, incentrata su Filippo Bigioli, gli studenti si sono cimentati nella scoperta di un grande uomo di scienza, del XVI secolo, cui la città di San Severino ha dato i natali.

Nel suo tempo Eustachio ha segnato una svolta nel campo della scienza e dell’anatomia, in particolare attraverso lo studio della tuba auditiva, conosciuta tutt’oggi come la “Tromba di Eustachio” che proprio da lui ha preso il nome.

Le sue Tavole anatomiche sono di grande prestigio e rilievo, anche dal punto di vista artistico, poiché realizzano un perfetto connubio tra rigore e precisione proprie della scienza, nonché bellezza, armonia e grazia, proprie delle forme artistiche classico-rinascimentali.

Gli studenti e le studentesse hanno voluto approfondire tali aspetti studiando la vita e l’opera dello scienziato attraverso ricerche, visite guidate ai luoghi eustachiani, fotografie ed elaborati artistici.

Il lavoro di ricerca verrà illustrato dagli studenti con la dottoressa Francesca Pellegrino che presenterà il sito dedicato a Bartolomeo. Interverrà anche il professor Alberto Pellegrino che parlerà dell’illustrazione scientifica di Pier Leone Ghezzi, disegnatore del frontespizio delle Tavole anatomiche dello scienziato.

Per l’occasione verrà inaugurata la mostra dei ritratti di Eustachio realizzati e reinterpretati, in chiave simbolica e moderna, dagli studenti, ai quali va il meritato elogio per l’impegno e l’interesse mostrati nei confronti della città di San Severino.

Il progetto è stato coordinato dalla stessa Francesca Pellegrino e dalla professoressa Shura Oyarce Yuzzelli in collaborazione con gli insegnanti Doriana Colotti, Chiara Scattolini, Francesca Levati, Leonardo Cusini e Samuele Stura.

Le studentesse e gli studenti che hanno partecipato al progetto sono Cristian Cialè, Jacopo Crognaletti, Deborah di Paola, Annabella Filegi Tomè, Riccardo Giancristoforo, Korina Hena, Carlotta Salvi, Sofia Vakulina, Filippo Vico, Michael Zampetti, Federica Barjami, Marian Bira, Marianna Boldrini, Sofia Cingolani, Riccardo Francucci, Lucrezia Marchetti, Francesca Paris, Victoria Ramadù, Niccolò Bartoloni, Caterina Cesari, Lucia Cruciani, Beatrice Falconi, Frida Francucci, Thomas Giusepponi, Emanuele Mandolesi, Kirly Prudnukau, Tommaso Riatti Scattolini, Sofia Santangelo, Caterina Silvetti, Giorgia Silvetti, Carlotta Siroti, Anita Taddei, Caterina Tartabini, Mattia Vitali, Manuela Bisello, Gaia Caldarelli, Alessandro Cicconetti, Maria Cicconetti, Hoda Fetahy, Giorgia Francucci, Gloria Halimi, Veronica Marozzi, Federico Meuli, Federica Nardi, Edoardo Piantoni, Silvia Tasinato, Selena Mihaela Cosoiu, Lucrezia Moretti, Paolo Pesaresi, Giovanni Ranciaro, Sara Rapaccioni, Ludovico Vico, Arianna Acerbi, Matilde Allegretto, Emanuela Gavrilescu, Tommaso Pallotto, Vittoria Ricci, Emma Rosi.

D. C.