Risiede a San Severino il vincitore del Premio internazionale di scultura Edgardo Mannucci. La mostra, inaugurata al Palazzo dei Priori di Arcevia sabato 27 maggio, è organizzata dal Comune di Arcevia e dal Rotary Club, con il patrocinio del Consiglio regionale e della Regione Marche: il premio, intitolato allo scultore Mannucci (tra i principali scultori italiani del Novecento), è giunto alla sua 30^ edizione. Il concorso, riservato agli studenti delle Accademie di Belle Arti, sia italiane che estere, ogni anno vede la partecipazione di numerosi giovani talenti.

La giuria, composta dai docenti, dal sindaco e da esperti d’arte, ha assegnato a Pierre Fabrice Metogo Endougou (iscritto al Biennio specialistico di Scultura all’Accademia di Macerata), il primo premio per l’opera “Distruzione atmosferica”, una scultura in resina, caratterizzata da una forte espressività. Il giovane autore dopo aver studiato arte a Yaoundé (Camerun), sua città di origine, ha iniziato il percorso formativo in Italia prima a Firenze ed ora nella nostra provincia. La sua produzione artistica è incentrata su quella parte dell’umanità più debole e indifesa, ed in questo modo egli «indaga il mondo vasto e profondo delle emozioni che lo attraversano e che attraversano tutti noi […]. Giocando con gli opposti, nella stessa opera affronta il sollievo e la sofferenza», come ha dichiarato, nel catalogo che documenta l’intera manifestazione, la professoressa Floriana Mucci, docente di scultura all’Accademia maceratese.

Come detto all’inizio, il nostro autore, dopo il suo trasferimento dalla Toscana all’Accademia di Macerata, avvenuto nell’anno passato, ha scelto di vivere nella nostra città dove afferma di trovarsi molto bene e di essere stato ben accolto.

La mostra, con tutti i lavori partecipanti al concorso, è visitabile fino al 9 luglio.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito https://www.premiomannucci.it/.

S. G.