Due nuovi professionisti sono entrati a far parte dell’equipe medica del centro medico “Lisa” che, dunque, potenzia i propri servizi. Si tratta del biologo nutrizionista Francesco Serbassi e della dottoressa Anna Voltattorni, specializzata in Otorinolaringoiatria. Due medici molto stimati e competenti che hanno avuto una formazione di primo piano; sono stati autori di importanti pubblicazioni e hanno affrontato esperienze diverse.

Per la dottoressa Voltattorni possiamo citare quelle presso il centro vaccini a San Benedetto, come dirigente medico all’ospedale di Civitanova Marche, come titolare presso la specialistica ambulatoriale dell’Asur Av3 e come medico per rifugiati post terremoto.

Per il dottor Serbassi, formatosi in biologia della salute e specializzato in nutrizione nei contesti chirurgici, oncologici e sportivi, segnaliamo l’esperienza presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna nel reparto di Chirurgia generale.

Chi fosse interessato può rivolgersi – per info e appuntamenti – alla segreteria del centro medico “Lisa” (0733634927 o 3665865631).