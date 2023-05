L’associazione Palio dei Castelli anticipa le date di quella che sarà l’edizione 2023 della rievocazione storica.

La presidente del Palio, Graziella Sparvoli, ha reso noto il programma dei principali appuntamenti: il 2 giugno in Piazza del Popolo si disputerà il Palio dei bambini, il 4 giugno il Torneo del coccio di archi e balestre, il 5 giugno sarà la volta della Disfida dei Castelli sempre nella cornice di Piazza del Popolo.

Dame e cavalieri sfileranno per le vie del centro storico il 7 giugno per la Luminaria e la tradizionale Offerta dei Ceri in notturna. Sempre in notturna si svolgerà anche il corteo storico, per le vie e le piazze con manifestazione finale in piazza nel giorno del patrono, l’8 giugno. Per il giorno 11 giugno è attesa, invece, la Corsa delle Torri che si concluderà con l’assegnazione del Palio.

Ma la rievocazione storica non finisce qui perché dal 23 al 25 giugno sarà il castello di Elcito ad ospitare le Feste medievali.

Il Palio dei Castelli ogni anno è anticipato dallo sventolio dei vessilli sulla torre degli Smeducci. Un simbolo che fa comprendere a tutti che a San Severino è tempo di rievocazione ed è tempo di palio.