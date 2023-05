Sport, giochi, tornei, laboratori didattici di musica, arte e immagini, gite fuori porta, attività culturali, soggiorni al mare.

San Severino torna a proporre i centri estivi anche per il 2023 destinati alle diverse fasce d’età.

La scuola dell’Infanzia di Cesolo ospiterà, dal 3 al 28 luglio (scadenza iscrizioni fissata al 10 giugno), il centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni promosso dal comitato di Macerata della Uisp Sport per tutti in collaborazione con l’Amministrazione comunale. I bambini, divisi in gruppi, saranno impegnati in attività ludiche, attività creative e di animazione e saranno seguiti da insegnanti e istruttori e animatori qualificati. Questo il programma della giornata tipo: dalle ore 7.45 alle 8.30 ritrovo in struttura poi attività fino alle 12.30. Stop di un’ora per la pausa pranzo e ripresa delle attività dalle ore 13.30 alle 16. In programma giornate a tema dedicate alle olimpiadi, ai giochi di una volta, caccia al tesoro e feste in maschera. Costi tempo pieno 110 euro per due settimane, 200 euro per quattro settimane. Per metà tempo 90 euro per due settimane o 170 euro per quattro settimane. Info Uisp 3473629148.

E sempre la Uisp Sport per Tutti comitato di Macerata organizza, in collaborazione con il Comune, anche il centro estivo al mare per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Un mare di salute e di divertimento dal 3 al 28 luglio, da lunedì al venerdì, con moduli bisettimanali. Al mattino i ragazzi verranno accompagnati con il pullman presso uno stabilimento balneare di Civitanova dove, divisi in gruppi in base all’età, saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazione. Il giovedì giornata all’acquaparco Verde Azzurro. La scadenza delle iscrizioni è stata fissata al 10 giugno. Quote di partecipazione: 3 – 28 luglio 130 euro, 3 – 14 luglio 70 euro, 17 – 28 luglio 70 euro. Quote per il trasporto 18 euro per due settimane, 36 euro per quattro settimane. Per informazioni Uisp 3473629148.

Le associazioni sportive settempedane tornano a proporre, invece, il summer campus “R…estate insieme” presso gli impianti sportivi cittadini dal 12 giugno al 4 agosto. Tante le attività che verranno proposte: sport, giochi, tornei, laboratori didattici di musica, arte e immagini e gite fuori porta. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Previste gite all’acquaparco Parco Avventura e alla piscina Il Faro. Costo 45 euro a settimana, sconti su pacchetti e sconto fratelli. Per info summercampus2015@gmail.com oppure 3348997686.

Infine presso l’abbazia di Valfucina di Elcito dal 3 al 7 luglio e dal 10 al 14 luglio, con possibilità di scelta per una o due settimane e con orario diurno o residenziale, campus intergenerazionale “Gener-Azioni insieme” per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Questa la giornata tipo: risveglio tra le ore 8 e le 9, riordino e colazione. Poi circle time di accoglienza. Dalle ore 10 alle 12 attività intergenerazionale con iniziative espressive, di gruppo, naturalistiche, costruzione e condivisione dei giochi di una volta, scambio di apprendimenti tra generazioni. Poi condivisione nella preparazione dei pasti e pranzo con un po’ di tempo libero. Le attività riprendono nel pomeriggio fino alle 16.30 con partenze per chi sceglierà la formula diurno. Per la formula residenziale le attività andranno avanti fino alle 22.30 con l’ora del riposo. Costo per i più grandi una settimana orario diurno 100 euro, orario residenziale 200 euro, per due settimane orario diurno 180 euro, residenziale 360 euro. Per i bambini costi per una settimana 150 euro per il diurno e 250 per il residenziale, per due settimane costi dai 135 euro per il diurno ai 225 per il residenziale. Sconti del 10% per coppia intergenerazionale e per chi invita altre coppie. Per info e iscrizioni mail a luciepietre.associazione@gmail.com oppure 3286724985.