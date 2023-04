Il Consiglio comunale ha incontrato ieri, giovedì 27 aprile, il Consiglio dei ragazzi dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. In aula si sono accomodate, una accanto all’altra, il primo cittadino settempedano Rosa Piermattei e la baby sindaca Marta Di Gaetano, alunna della classe 2^B della Secondaria che a dicembre dello scorso anno aveva fatto la sua prima uscita ufficiale in occasione della cerimonia di conferimento della Medaglia d’oro al merito civile.

Presenti alcuni membri del Consiglio dei più piccoli e una delegazione di alunni che è stata accompagnata dal dirigente scolastico, professor Sandro Luciani, dalla vicepreside Sandra De Felice e dalla vicaria Martina Prosperi, nonché dalle colleghe che seguono i ragazzi in questo progetto, Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco.

A prendere parte a sorpresa alla seduta del Consiglio anche l’arcivescovo Francesco Massara, che prima dell’inizio della seduta ha voluto rivolgere alcune domande agli alunni per poi complimentarsi, a seduta iniziata, per la partecipazione di tanti attenti e volenterosi giovani alla vita della città.

Al collega sindaco, agli assessori e ai consiglieri del Consiglio comunale dei ragazzi, al dirigente scolastico e ai docenti, si è rivolto il primo cittadino settempedano Piermattei portando il saluto dell’intera Amministrazione comunale.

Diverse le richieste dei ragazzi, introdotte dal saluto della baby sindaca Marta Di Gaetano, la quale ha ricordato la composizione dell’Assise dei giovani con Veronica Campetella Veronica assessore all’Istruzione e alla Cultura, Angelica Chiarella nella veste di assessore alla Salute, ai Servizi sociali e ai Trasporti, di Cristian Marozzi in quella di assessore all’Ambiente, Pietro Romagnoli quale referente dello Sport e Alessandro Rubini nella veste di assessore alle Infrastrutture e all’Urbanistica. A completare il Consiglio dei più piccoli la rosa dei consiglieri: Karim Sgaier, Sofia Fediv, Alessandro Buttafuoco, Teo Campetella, Elena Scattolini, Anastasia Tasevska, Mattia Sparvoli, Ginevra Bonifazi, Alessandro Stura, Tommaso Maggiori, Alice Savelli e Bianca Gregoretti con Alessandro Di Gaetano che fungono anche da segretari del Consiglio.

Tra i tanti argomenti sollevati dagli alunni della Secondaria il miglioramento del giardino della scuola, un impianto di acqua calda per i bagni. Poi, per la vita comunitaria, la necessità di più incontri tra scuola, Comune, biblioteca e impianti sportivi, il riutilizzo di strutture dismesse per dare vita a un oratorio. Dai ragazzini della Primaria, invece, la richiesta di aprire la pista di pattinaggio, quella di sistemare la rete di recinzione del plesso D’Alessandro, il coinvolgimento di scrittori e artisti in iniziative per bambini e l’organizzazione di eventi per le fasce d’età dei più piccoli, oltre alla realizzazione di una pump track. Dall’assessore all’Ambiente, Cristian Marozzi, un’apertura da parte dei più piccoli nei confronti dell’Amministrazione comunale per l’effettuazione di lavori per regimare e drenare le acque piovane nei pressi della scuola di Cesolo.

A prendere la parola in aula anche il capogruppo di Insieme per San Severino, Tarcisio Antognozzi, che ha ringraziato gli alunni per la grande lezione di educazione civica, e il capogruppo di San Severino Futura, Francesco Borioni, che ha esortato i giovani a farsi parte attiva del cambiamento.

L’incontro tra l’Assise settempedana e il Consiglio comunale dei Ragazzi è stato introdotto dal vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, che ha elncato progetti e attività avviate, o in corso di realizzazione, destinate ai giovani: la Casa del libro, il Caffè letterario, la rassegna di cinema per i più piccoli, i corsi di lingue, gli incontri con gli autori, le iniziative di Nati per Leggere e Nati per la Musica, le visite guidate al fondo antico e all’archivio storico, i progetti Città che Legge e Maggio dei Libri oltre che San Severino Marche Città sostenibile amica dei bambini e degli adolescenti, quello con il Cosmari per la raccolta differenziata, il recupero per la parziale riapertura del Muso del Territorio, i progetti scolastici per i gruppi musicali e per le miniguide turistiche oltre che per la valorizzazione del dialetto.