Manlio Giachè prosegue la marcia autoritaria nel Campionato italiano di cross riservato alle moto d’epoca (il settempedano corre su Honda) vincendo anche la seconda tappa, quella in Sicilia disputata sul circuito di Pantana in provincia di Trapani.

Dopo aver vinto all’esordio a Montevarchi, il pilota di Serralta si ripete nel secondo appuntamento tricolore imponendosi nella propria categoria (D1), lasciando poco spazio e possibilità al nutrito gruppo di avversari, tanto da dominare fin dalle prove cronometrate per poi imporsi in gara con la solita sicurezza, padronanza e abilità.

Con il gradino più alto del podio, Manlio consolida il primato in classifica dove ora sono venti i punti di margine sul primo inseguitore.

Giachè dunque può godersi vittoria di tappa e primato nella generale in attesa di tornare in pista il prossimo 13-14 maggio in quel di Castellarano (Modena), terzo appuntamento dei sei in programma (dopo il fine settimana emiliano, rimarranno Gallarate a giugno, Arco di Trento a luglio e Maggiora per il gran finale a settembre).

Roberto Pellegrino