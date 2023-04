Riparte il progetto dell’associazione “Help Sos salute e famiglia”, attuato con la collaborazione del Dipartimento delle Dipendenze patologiche (Progetto Hazard), delle associazioni e delle cooperative del privato sociale per la creazione di un Centro aggregativo giovanile per ragazzi.

L’iniziativa nasce dalla volontà di strutturare uno spazio di socializzazione a San Severino, dove sono venuti a mancare luoghi del genere a causa del terremoto e della pandemia. “Il progetto – spiega la presidente Cristina Marcucci – vuole essere un valido supporto agli adolescenti settempedani, e non solo, per la promozione di momenti di incontro, scambio e divertimento. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze personali e relazionali utili per la loro crescita, grazie anche all’aiuto di figure professionali e al supporto di volontari dell’associazione. E’ un progetto ideato dalla maestra Angela Recchi, che negli anni di collaborazione con l’associazione ha sempre sostenuto l’importanza di questi momenti aggregativi. Un’eredità che Help ha deciso di portare avanti rendendo omaggio al suo ricordo intitolando lo spazio Centro aggregativo La Maè”.

Ora il Centro dà il via a una serie di appuntamenti settimanali che si tengono ogni sabato dalle ore 16 alle 19, nello specifico percorsi laboratoriali, momenti di confronto e divertimento condotti da esperti e professionisti amici dell’associazione Help.

Dopo il successo dei primi due incontri dedicati al make-up, con Serena Zagaglia, e alla danza, con il laboratorio “Enjoy Dance”, il ricco calendario prosegue anche nelle prossime settimane con alcuni eventi già programmati. Sabato 29 aprile il professor Riccardo Brandi, con l’aiuto del giovane

Mattia, porterà i ragazzi alla scoperta della programmazione dei videogiochi con una “Best coding challenge”. Per partecipare è richiesta una prenotazione, anche tramite social, e il proprio dispositivo (Pc o Tablet). Poi, sabato 6 maggio, grande evento per inaugurare i murales realizzati dai ragazzi del centro. Con l’artista Nic Alessandrini evento di Street Art e DJ set con musica fino alle 19 e merenda inclusiva.

Seguiranno altri appuntamenti nel mese di maggio, di cui vi daremo conto.

Il Centro cggregativo “La Maè” si trova a San Severino in via della Galetta, con ingresso dal cortile di San Lorenzo.