In un lontano angolo del vasto territorio settempedano, ai confini con il Comune di Cingoli, c’è la piccola frazione di Straccialena dove un tempo esisteva anche una scuola elementare frequentata da tanti bambini della zona.

Oggi quegli scolari sono grandi, ma ricordano ancora con tanta gioia nel cuore i giorni trascorsi in quelle modeste aule didattiche dove si stava tutti insieme a imparare a leggere, scrivere e far di conto. Passavano le giornate su libri e quaderni, ma giocavano e si divertivano spensierati negli anni più “leggeri” della loro vita.

Ebbene, una pluriclasse di Straccialena anni Sessanta, per iniziativa di Daniela Papavero, si è ritrovata per un momento conviviale al “Ponte dei Canti” in cui ognuno ha ricordato simpatici aneddoti, scherzi e personaggi che caratterizzarono quel periodo della loro vita.

Un amarcord di forte impatto emotivo, anche perché alcuni di loro non si vedevano da molto tempo… E’ stata davvero una bella “rimpatriata”, di nuovo insieme col sorriso, l’uno al fianco dell’altro.