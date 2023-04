La Rhütten non perdona e, siccome non è Paganini, concede il bis a distanza di quattro giorni ed elimina il Montecchio con un secco 2-0 nel primo turno dei play-off di serie D di basket. Grande prestazione corale dei biancorossi di coach Alberto Sparapassi che, pur dovendo fare a meno fino a fine stagione del cecchino Mattia Strappaveccia per problemi ad un ginocchio, si impongono anche in trasferta, per 73-59, sugli amaranto, eliminandoli nella lotteria dei play-off e migliorando così il risultato dello scorso anno, quando il quintetto settempedano cedette al Castelfidardo per 0-2 al primo turno. Sparapassi schiera nello starting five Uncini, Massaccesi, Potenza, Cruciani e Fucili, quest’ultimo indiscusso MVP a fine gara, ma l’inizio è un po’ contratto, tanto che i locali riescono a prendere anche un buon margine di vantaggio: 16-8. Dopo il time out inizia però il Super Mario Fucili show, contrassegnato al termine dalla tripla doppia con 11 falli subiti, 10 rimbalzi conquistati e 30 punti nel cesto avversario. Con gli 11 punti consecutivi a sua firma e la bomba di Della Rocca i sanseverinati chiudono il primo parziale in parità: 22-22. Nonostante qualche problema di falli per i lunghi Potenza e Cruciani, nel secondo quarto i biancorossi iniziano a porre le basi per la vittoria finale: 5 punti di Della Rocca e una bomba a fine quarto di Massaccesi fissano il punteggio a metà gara sul 36-32 per la Rhütten.

Dopo l’intervallo lungo i ragazzi del presidente Francesco Ortenzi non riescono a prendere un vantaggio consistente. Le difese hanno la meglio sui rispettivi attacchi ma grazie all’apporto nelle rotazioni delle presunte “seconde linee” Severini, Magnatti ed Ortenzi, la formazione ospite chiude sul + 5 (51-46) il terzo quarto. «Nell’ultimo periodo i locali hanno accorciato anche sul -2 – narra il diesse Guido Grillo – ma capitan Cruciani e compagni non hanno mollato mai ed hanno sopperito con una grande difesa a qualche problema nell’attacco alla zona del Montecchio. La spallata finale l’ha data un grande Ruggero Ortenzi che con 8 punti consecutivi, anche con due tiri dall’arco, ha fatto segnare il + 15 che ha consentito un agevole epilogo. Per la nostra società – gongola il diesse – è stata una grandissima soddisfazione tornare a vincere un doppio confronto play-off dopo 8 anni. Sono stati quelli necessari per la ricostruzione di un gruppo eccezionale che già nelle ultime tre stagioni aveva dato segnali di ripresa considerevoli. Nell’annata 2019-20 i play-off erano stati conquistati, ma il Covid ha fatto da guastafeste. Lo scorso campionato siamo usciti al primo turno della lotteria di fine stagione con il Castelfidardo. Quest’anno, finalmente, il progresso sperato. Ora affronteremo la formazione di Pesaro, che ha chiuso in testa il girone B, a viso aperto, cullando nelle nostre menti un sogno… Quello di non fermarci! La soddisfazione diventa ancora più grande se si pensa alla rosa giovanissima e formata per l’80% da giocatori settempedani. C’è ancora tanto da lavorare – conclude Grillo – ma i frutti cominciano ad arrivare, anche dal minibasket e dal settore giovanile dove la società ha raggiunto un numero di iscritti impensabile ad inizio stagione». Ora la Rhütten continuerà a lavorare, godendosi comunque qualche giorno di riposo in più per una gara 3 che non sarà necessaria, visto il successo netto, per 2-0, a spese dell’eliminato Montecchio.

MONTECCHIO SPORT – RHÜTTEN SAN SEVERINO 59-73

MONTECCHIO SPORT: Iannetti 4, Alberto, Giacobbi 3, Sorbini 17, Casadei 5, Federico, Crescentini n.e., Ridolfi 10, Marchionni 6, Sorcinelli 6, Di Noto 7, Rovedi 1. All. Morelli

RHÜTTEN SAN SEVERINO: Magnatti, Grillo n.e., Cruciani 4, Severini 4, Potenza 6 (1 tiro da 3 punti), Uncini 3, Della Rocca 8 (2t. da 3p.), Gharbi n.e., Massaccesi 7 (2t. da 3p.), Ortenzi 11 (2t. da 3p.), Fucili 30 (4t. da 3p.). All. Sparapassi

NOTE: parziali 22-22, 10-14, 14-15, 13-22; progressivi: 22-22, 32-36, 46-51, 59-73; uscito per 5 falli Marchionni (Montecchio).

Luca Muscolini