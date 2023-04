Martedì 4 aprile, dopo la pausa imposta dal Covid-19, torna la tradizionale Via Crucis comunitaria nelle vie del rione Settempeda, con la partecipazione di tutte le parrocchie della città e delle frazioni. La Via Crucis muoverà dal piazzale davanti la chiesa di Santa Maria della Pieve. Lungo il percorso presterà servizio la Polizia locale.

In vista della Pasqua la vicaria di San Severino ha predisposto un programma di celebrazioni liturgiche che, iniziata sabato 1 aprile a Serralta con la celebrazione penitenziaria delle ore 19, prosegue domenica 2 aprile nel santuario della Madonna dei Lumi con la celebrazione delle ore 11.15 presieduta dall’arcivescovo Francesco Massara.

Nel corso della settimana santa sono previsti altri appuntamenti: lunedì 3 aprile nella chiesa di San Domenico celebrazione penitenziaria per tutta la città alle ore 20.30, martedì 4 aprile alle ore 21 Via Crucis dalla chiesa di Santa Maria della Pieve, mercoledì 5 aprile, alle ore 17.30 messa crismale nella concattedrale di Matelica per le diocesi di Camerino, San Severino Marche, Fabriano e Matelica.

Triduo pasquale

Il Giovedì Santo vedrà celebrare le seguenti funzioni: ore 10 Casa di riposo, ore 18.30 chiesa dei Cappuccini, ore 18.30 San Pacifico, ore 18 Serralta, ore 19 Taccoli, ore 19 San Domenico, ore 18.30 Madonna dei Lumi, ore 21 Cesolo, ore 18 San Lorenzo per la prima comunione, ore 18 Santa Maria della Pieve con lavanda dei piedi.

Il Venerdì Santo venerazione della Santa Croce alle ore 18 a Taccoli, alle 19 ad Agello, alle 17 a Corsciano, alle 19 a Madonna dei Lumi, alle 21 ai Cappuccini con venerazione della croce lungo il viale.

La Veglia Pasquale sarà celebrata alle 19 a Taccoli, alle 19.30 a San Pacifico, alle 19 a Santa Caterina, alle 21 a Madonna dei Lumi.

Pasqua

Verrà celebrata alle 9.30 e alle 11.15 a Madonna dei Lumi

Alle 9, alle 11.30 e alle 18.30 a San Domenico

Alle 8.30, 10 e 11.15 alla chiesa di Santa Maria della Pieve per tutti i ragazzi del catechismo

Alle 11 a Taccoli

Alle 11 a Cesolo

Alle 12.30 a Isola

Alle 10 a Rocchetta

Alle 10 a San Lorenzo

Alle 9 a Corsciano

Alle 9 a Pitino

Alle 11.30 dai Cappuccini

Alle 10.15 ad Agello

Alle 9, alle 11 e alle 18.30 a San Pacifico

Alle 11.15 a Colleluce

Alle 10 a Parolito

Alle 9.30 a Sant’Elena

Alle 9 a Serralta

Alle 12.15 ai Granali