Ancora un appuntamento di grande richiamo per i più piccoli grazie alla biblioteca “Antolisei”, all’associazione “Sognalibro” e all’associazione di promozione sociale “Virgilio Puccitelli”.

Ispirato alla grande fantasia zoologica di Camille Saint Scens e all’omonimo testo di Chiara Carminati, è andato in scena – nelle sale lettura di palazzo Governatori – il concerto per famiglie “Il Carnevale degli animali”, proposto in collaborazione con le volontarie e i volontari di Nati per leggere e Nati per la musica dell’associazione Sognalibro e la partecipazione, al pianoforte, di Celeste Carboni e Claudia Antonelli.

L’iniziativa, alla quale hanno preso parte tanti bambini insieme a genitori e familiari, è stata patrocinata dal Comune.