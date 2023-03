Sul circuito Ticketone sono già disponibili i biglietti in prevendita per il concerto evento, anteprima del 32esimo San Severino Blues Festival, che la star internazionale Fantastic Negrito terrà il 20 maggio prossimo in città.

Il costo dei biglietti, posto unico in piedi, è di 25 euro, oltre ai diritti di prevendita.

Quella settempedana è una delle tre date italiane di Fantastic Negrito artista che aprirà il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, originario di Oakland, in California, vincitore nel 2015 del primo NPR Tiny Desk Contest.

Grazie alla sua originale miscela di blues, R&B e rock Negrito si è anche aggiudicato ben tre Grammy Awards consecutivi con i dischi “The Last Days of Oakland”, “Please Don’t Be Dead” e “Have You Lost Your Mind Yet?”.

Quest’anno Negrito ha ricevuto anche la quarta nomination ai Grammy Awards per “Oh Betty”, singolo tratto da White Jesus Black Problems, straordinario ultimo lavoro, ispirato ad una storia d’amore interraziale e illegale nella Virginia del 1750 tra una serva bianca e un schiavo di colore, una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano.