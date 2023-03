Sabato 11 marzo, alle ore 17.30, nell’ex Sala udienze del Giudice di pace, a Palazzo dei Governatori, a San Severino viene presentato il libro “Figurine italiane. Ritratti e storie tra un millennio e l’altro” (Avagliano editore). L’autore Dario Biagi dialogherà con Mauro Grespini, giornalista e insegnante. Tra le pagine dell’opera scorre quasi un secolo di vita italiana: un affresco dell’epoca che tratteggia personaggi della nostra cultura come Guareschi, Zavattini, Labranca, Gassman, Berto e altri, fino a Enzo Biagi, zio dell’autore. Ci troviamo di fronte a un intreccio inedito tra autobiografia, memoria collettiva, mémoir e memorialistica classica.

Dario Biagi è nato in Brasile. Giornalista, ha vissuto gran parte della sua vita a Milano; attualmente risiede a Osimo. Ha lavorato in vari periodici e, a lungo, alla Rai di Milano. Ha pubblicato una quindicina di libri, fra cui otto biografie. Con Avagliano editore sono usciti “L’incantatore. Storia di Gian Carlo Fusco” (2005), “Il dio carta. Vita di Erich Linder” (2007) e “Lettere d’amore di un eccentrico. Epistolario tra Gian Carlo Fusco e Floriana Maudente” (2020).

Averlo a San Severino è un onore, oltre che un piacere, e la sua presenza si inserisce fra le attività di promozione culturale dell’Associazione Gopher che edita “Il Settempedano”, giornale online presente in Rete da dieci anni, ma registrato in Tribunale fin dal 1997.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Severino, prevede anche la lettura di alcuni brani del libro e una serie di intermezzi musicali a cura della violoncellista Lavinia Repupilli.

Al termine del pomeriggio sarà offerto un aperitivo dalla storica Pasticceria Allegretto di San Severino. Collabora alla realizzazione dell’evento la libreria Gulliver di Giorgio Montecchia.