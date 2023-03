La grande musica torna protagonista nel matrimonio tra i Teatri di Sanseverino e la Form, l’Orchestra filarmonica marchigiana, che sabato 4 marzo, alle ore 20.45, porta in scena al Feronia una straordinaria serata sulle arie di Richard Strauss e Ludwig van Beethoven.

In programma il poema sinfonico “Le Metamorfosi” di Strauss e la “Sinfonia Eroica” di Beethoven: un’occasione unica di ascoltare, nel nostro territorio, due splendidi momenti della musica con un organico orchestrale impressionante diretto dal maestro Manlio Benzi.

Cambiare forma per rigenerarsi a nuova vita. Questo è il senso di ogni metamorfosi, a partire da quelle descritte nei racconti della mitologia antica, dove la trasformazione in un altro da noi stessi che conservi però intatto il nostro spirito è indicata come l’unica via di uscita da una crisi.

Lo stesso senso è racchiuso nelle Metamorphosen di Strauss, splendida, commovente composizione dell’estrema maturità artistica del musicista, scritta sulle macerie di un’Europa devastata dal secondo conflitto mondiale che aveva di fronte a sé un’unica speranza: raccogliere i frammenti sparsi di un passato buono, bello, sacro per traghettarlo, sotto nuove forme, nel futuro.

Le note della Terza Sinfonia Eroica di Beethoven, l’altro capolavoro della letteratura musicale che completa il programma di questo grande concerto della Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana, risuoneranno invece nella seconda parte quale epressione di un sogno musicale di un eroismo salvifico per l’umanità che mantiene intatta, anche oggi, la sua immensa forza comunicativa.

Ingresso intero euro 12, ingresso ridotto (abbonati alla stagione di prosa) euro 10, biglietto di cortesia (giovani under 18 e scuole) euro 5.

Informazioni e prenotazioni presso la Pro loco, aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 (telefono 0733638414) oppure presso il botteghino del teatro Feronia, aperto dalle 19 del giorno del concerto (telefono 0733634369). Vendita online sul circuito VivaTicket.