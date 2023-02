Quando si dice farsi le ossa. Alessandro Sadovschi, 18enne alfiere del Team Pardi Racing di Chieti e portacolori del Moto Club Settempedano, che gareggia in sella ad una Ktm 250cc. due tempi, torna dalla prova siciliana degli internazionali d’Italia Supermarecross MX2 su fondo sabbioso con due podi, nonostante un infortunio che non gli ha però impedito di ultimare le gare della seconda e conclusiva giornata di competizioni. La seconda tappa della Supermarecross si è tenuta a Taormina, dove già lo scorso anno aveva collezionato un secondo ed un primo posto di giornata. Sabato scorso, nella gara della MX2, nella manche d’avvio ha chiuso al quarto posto, complice anche una caduta. L’indomito Sadovschi non si è dato per vinto e, nella seconda tornata, ha centrato il “bronzo”, chiudendo terzo di giornata. A distanza di 24 ore il settempedano ha dato prova di godere di un ottimo stato di forma, andando a vincere con autorità la batteria d’esordio davanti a Yuri Quarti del Team Cairatese ed a Lorenzo Corti del Team Parini, entrambi concorrenti lombardi. Nella seconda manche, però, il destino ha voltato ancora una volta le spalle al vessillifero del Moto Club Settempedano che è rimasto coinvolto in una caduta che, oltre a relegarlo al quarto posto in batteria, dietro a Corti, al laziale Zangari e Quarti, gli ha procurato seri problemi alla mano destra. Ciononostante, grazie al 250 punti conseguiti nella prima manche ed ai 140 della seconda, Sadovschi è riuscito ad arpionare il secondo posto di giornata dietro a Corti. Il crossista verrà rivalutato attentamente fra qualche giorno nella speranza che torni al top della forma per potersi schierare al cancelletto della terza prova della Supermarecross, che si disputerà nel weekend del 25 e 26 febbraio a Fiumicino.

Lu.Mus.