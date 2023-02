Un altro evento si aggiunge alle iniziative in vista del Carnevale: è il concerto “Il Carnevale degli animali” con la partecipazione straordinaria delle pianiste Cludia Antonelli e Celeste Carboni. Si tratta di un incontro indirizzato a bambine e bambini, a partire dai neonati, e alle loro famiglie.

Organizzato dall’associazione Sognalibro e dall’associazione Virgilio Puccitelli, con il patrocinio del Comune e in linea con i programmi Nati Per Leggere e Nati Per la Musica, l’appuntamento verrà ospitato nella sala del caffè letterario della biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, in via Cesare Battisti, sabato 11 febbraio, a partire dalle 10.30.

L’evento si articolerà in momenti di ascolto della musica di Camille Saint Saen, suonata dal vivo al pianoforte a quattro mani, e di lettura di testi tratti dalla grande fantasia zoologica di Chiara Carminati.

Nel gran finale le bambine, i bambini e i loro genitori saranno coinvolti direttamente nel gioco di fare musica utilizzando “strumenti”, già predisposti, realizzati con materiali di uso quotidiano o, comunque, di facile reperimento.