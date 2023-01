Nel Comitato della Croce rossa di San Severino ci sono 2 posti a disposizione con il progetto “Assistenza e uguaglianza per tutti in centro Italia – Cri 2022” e altri 2 posti con il progetto “Salute e servizi di trasporto nel sud Italia” per un totale di 4 posti di Servizio civile volontario. Dunque, i giovani che volessero iniziare a conoscere ed entrare nel mondo della Croce rossa è questa l’occasione giusta!

Il servizio ha la durata di 12 mesi, per 25 ore settimanali su 5 giorni a settimana. E’ previsto un rimborso mensile di oltre 400 euro. I requisiti richiesti per rispondere al bando sono questi: età compresa tra i 18 e 28 anni; essere in possesso dello Spid; essere cittadino italiano, europeo o regolarmente soggiornante in Italia.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai responsabili del Comitato locale della Croce rossa presso la sede di via Giacomo Brodolini oppure contattando il numero 333 468 0268. E’ possibile anche scrivere un messaggio sui profili Facebook e Instagram.

Per saperne di più consulta il sito https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/

E’ possibile presentare la domanda fino a venerdì 10 febbraio 2023, ore 14.