In linea con il trend dell’esecutivo nazionale, primo ministro Giorgia Meloni, e quello amministrativo comunale, primo cittadino Rosa Piermattei, anche il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi, appena insediatosi all’Ic Padre Tacchi Venturi, parla al femminile. Alla presenza del dirigente scolastico reggente Sandro Luciani, che ha aperto la seduta sollecitando i componenti a lavorare per la scuola e per la città, iniziando da un’approfondita conoscenza ed analisi del contesto in cui vivono, delle referenti del progetto Alessandra Aronne e Valeria Colafrancesco, che hanno condotto la seduta, e della collaboratrice della Primaria di Cesolo, Marni Allegretto, si è infatti ufficialmente insediata la nuova sindaco baby Marta Di Gaetano, della 2B della Secondaria, la più votata, che riceve il testimone dal precedente sindaco Alessandro Bordo e che aveva già degnamente rappresentato la scuola nella cerimonia del conferimento della medaglia d’oro alla città il 28 novembre scorso.

Si è quindi proceduto alla nomina dei segretari del Consiglio, Andrea Di Gaetano e Bianca Gregorietti, del vicesindaco Melissa Catamo della 1A, e degli assessori Veronica Campetella, con deleghe all’istruzione e cultura; Angelica Chiarella, salute, servizi sociali e trasporti; Cristian Marozzi, ambiente; Pietro Romagnoli, sport; ed Alessandro Rubini, infrastrutture e urbanistica. Compongono il consiglio: Karim Sgaier, Sofia Fediv, Alessandro Buttafuoco, Teo Francis Campetella, Elena Scattolini, Anastasia Tasevska, Mattia Sparvoli, Ginevra Bonifazi, Alessandro Stura, Tommaso Maggiori ed Alice Savelli. Il prossimo Consiglio è previsto per fine gennaio. Intanto è già attiva la classroom scolastica dedicata al Consiglio dei ragazzi, nella quale è possibile avanzare proposte, scambiarsi messaggi e visionare materiali. A tutti i ragazzi, al termine della prima seduta, il sincero augurio di «buon lavoro» del ds Luciani.

Lu.Mus.