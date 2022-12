L’Editrice Quinlan, da qualche anno con sede a San Severino, durante il periodo natalizio organizza una piccola ma rilevante esposizione d’autore con i libri e le fotografie firmate degli artisti con cui collabora. La mostra, a cura di Roberto Maggiori, sarà visitabile fino alla fine di dicembre ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e tutti gli altri giorni, domeniche comprese, su appuntamento.

Gli autori in mostra, di rilievo internazionale, hanno esposto e sono presenti, tra le altre, nelle collezioni di musei come Centre Georges Pompidou, Paris; SFMOMA San Francisco Museum of Modern Art; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Fotomuseum, Winterthur (CH); MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo. Roma; The Metropolitan Museum of Art New York; Maison Européenne de la photographie Paris; Biennale di Venezia; MoMA New York Museum of Modern Art; Whitney Museum di New York; Peggy Guggenheim Collection Venezia e Guggenheim Museum New York.

Quest’evento temporaneo, eccezionale e fuori dalla norma per un piccolo paese di provincia, è allestito presso l’Around Photography Studio di San Severino, nella centrale via Roma 6. Per appuntamenti chimare il 339 3684547.