Serata a tema particolare nell’aula magna dell’Uteam, grazie all’Associazione radioamatori italiani, sezione di Macerata, che ha reso omaggio alle imprese dell’astronauta Samantha Cristoforetti con una presentazione, curata da Fiorino Luciani, dal titolo “La donna italiana dei record nello spazio: curiosità sulla vita nella stazione spaziale e sul mondo dei radioamatori”. E’ intervenuto anche il presidente dell’associazione, Zeno Della Ceca, che ha portato il saluto della sezione maceratese e ringraziato la direttrice dell’Uteam, la professoressa Anna Vissani, per l’invito.

Dopo aver specificato che i radioamatori sono degli appassionati di radiocomunicazioni e sperimentatori di elettronica e di antenne, è stato accennato all’attività divulgativa dell’associazione con il progetto “la Radio nelle scuole 4.0”, rivolto agli alunni delle Medie e delle Superiori, per sensibilizzare i giovani all’uso della radio al tempo dei social.

Il progetto è stato avviato, già da alcuni anni, dalla Convenzione stipulata tra Miur – Area sistemi informativi (Ministero della Pubblica istruzione) e Ari nazionale (Associazione radioamatori italiani) per dare attuazione a tutte le azioni programmate e ai singoli progetti.

La Radio nelle scuole 4.0 pone al centro della propria mission la crescita culturale e tecnologica dei giovani nell’universo delle comunicazioni radio. Il 4.0 esprime i 4 punti cardinali di riferimento per studenti e studentesse: applicare le tecnologie e svilupparne di nuove per le radiocomunicazioni, valorizzare i talenti e le eccellenze, suscitare curiosità e interesse per includere e invogliare anche gli studenti più fragili.

Dopo l’iniziale presentazione, Fiorino Luciani ha illustrato le missioni che hanno portato la Cristoforetti ad ottenere dei record come astronauta donna. Nel 2009 è stata selezionata dall’Esa (Agenzia spaziale europea), come prima donna europea, tra 8.500 aspiranti. Nel 2014 ha partecipato alla missione “Futura” come ingegnere di volo, ottenendo il record europeo e record femminile di permanenza in orbita nella stessa missione, per 200 giorni, dal 23 novembre 2014 all’11 giugno 2015. Quindi, dal 27 aprile al 14 ottobre 2022, ha partecipato alla missione “Minerva” ed è stata la prima donna europea a svolgere attività extraveicolare, il 21 luglio, per circa sette ore insieme al cosmonauta russo Oleg Artemyev. Sempre in quest’ultima missione, dal 28 settembre al 12 ottobre, è stata la prima donna europea a ricoprire il ruolo di Comandante della Stazione spaziale internazionale.

Due video iniziali hanno fatto vedere i momenti di preparazione e addestramento per la prima missione spaziale e l’uscita dalla stazione spaziale di Samantha Cristoforetti per svolgere l’attività extraveicolare.

Successivamente è stata illustrata l’attività radioamatoriale degli astronauti sia con le scuole che con i radioamatori del mondo. Con alcuni semplici schemi è stato spiegato come avviene la comunicazione, in modalità “telebridge” (ponte telefonico), tra le scuole e la Stazione spaziale internazionale.

Con l’ausilio di brevi video sono state presentate alcune curiosità della vita a bordo della stazione, a cominciare dall’allenamento fisico che devono fare gli astronauti, nella palestra spaziale, per evitare il deterioramento osseo e muscolare dovuto alla mancanza di gravità.

Altra curiosità è stata quella di vedere il piccolo alloggio di Samantha e la posizione fluttuante per dormire, nella piccola cabina, una volta chiusi dentro il sacco a pelo.

Molto interessanti sono stati anche la “visita alla toilette” di bordo e il distacco della navicella per il rientro sulla terra, avvenuto il 14 ottobre dopo due giorni di rinvio causa maltempo nella zona di ammaraggio.

Infine, è stato accennato come vengono rilevati i dati utili per le previsioni meteo, grazie al lancio delle radiosonde con palloni che raggiungono anche i 30 chilometri di altezza. Pure questa è un’attività che viene seguita dai radioamatori.

Alcune immagini riguardanti la discesa e l’ammaraggio della navicella e il recupero degli astronauti hanno concluso la serata.

m. g.