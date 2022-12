Tante le iniziative che l’associazione Help Sos Salute e famiglia organizza per il Natale. Fra queste non poteva mancare il “Caro Babbo Natale…”, cioè il momento più atteso dell’anno dai bambini: la letterina a Babbo Natale, che lo scorso anno ha avuto un grande successo.

La presidente dell’associazione Marcucci Cristina ricorda: “Bimbi, dunque, penne e colori in mano, fateci avere la vostra lettera nella nostra cassetta della posta in Via della Galetta entro il 18 dicembre, la faremo avere a Babbo Natale, che vi aspetterà il 21 e il 22 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 davanti ad Ago’S pizzeria, in Piazza del Popolo per mangiare insieme un pezzo di pizza. Lui vi consegnerà anche un pensierino”.