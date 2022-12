Le riunioni del mese scorso tra il nostro sindaco, il commissario straordinario alla Ricostruzione , Giovanni Legnini, e il subcommissario Gianluca Loffredo hanno portato al centro dell’attenzione della città la ricostruzione della Casa di riposo, argomento sul quale i nostri gruppi consiliari di minoranza Insieme per San Severino e San Severino Futura più volte sono intervenuti per sollecitare l’Amministrazione a cercare soluzioni più condivise possibile.

La struttura commissariale ha posto tempi molto stretti per prendere decisioni e l’Amministrazione è al lavoro per arrivare in tempi brevi ad una conclusione.

Rivolgiamo un appello accorato al sindaco perché il futuro della Casa di riposo si sviluppi seguendo due direttrici fondamentali: la preferenza per costruire un nuovo edificio anziché ristrutturare l’esistente e la collocazione della struttura nel centro urbano, anziché in aperta campagna. Una struttura nuova potrà essere antisismica e sostenibile, progettata perché ogni spazio sia a misura degli ospiti anziani e delle loro particolari esigenze.

Una struttura posta in uno dei quartieri residenziali permetterà agli ospiti della Casa di riposo e della Rsa che godono di autonomia di movimento di uscire e raggiungere a piedi facilmente tutti i servizi offerti dalla città, come ad esempio, il bar, la chiesa, i giardini pubblici, l’edicola, i negozi eccetera.

L’ipotesi ventilata, che vedrebbe la Casa di riposo costruita in campagna, fuori dal centro cittadino, obbligherebbe gli ospiti ad un isolamento deleterio per il loro benessere psicologico. In questo particolare caso il vantaggio economico non può essere il primo criterio di scelta di un sito; occorre coraggio per prendere decisioni difficili e anche il tempo giusto per farlo con serenità e oculatezza. Noi, consiglieri di minoranza, ci dichiariamo disponibili a sostenere l’Amministrazione anche in decisioni difficili come quelle che riguardano la vendita di parte del patrimonio oppure un impegno finanziario a medio e lungo termine. Lo facciamo perché è il tempo della responsabilità e della lungimiranza. Ci auguriamo che la grande opportunità di costruire un’opera fondamentale per la città non sia sprecata per la fretta, per superficialità o per mancanza di visione.

Tarcisio Antognozzi, Francesco Borioni, Tiziana Gazzellini, Alberto Pilato, Alessandra Aronne