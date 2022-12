Tantissimi commensali che non si sono voluti perdere la… loro festa. Si sono ritrovati più di cento negli spaziosi locali di Villa Berta di San Severino per festeggiare un traguardo storico, quello del mezzo secolo di vita. I classe ’72 hanno fatto tesoro della verve organizzativa dei due rappresentanti dell’ordine cittadini ed amici Stefano Stefanelli e Federico Cardorani ed hanno risposto presente. Tanta buona musica disco ed anni ’90 a cura della “Emanuele Poppys Band”, menu tipico delle nonne per le feste di allora con equa ripartizione tra pasta bianca – cappelletti in brodo – e rossa – tagliatelle al ragù – con immancabile gustosa crema finale, spazio selfie con annessi motorino a presa diretta tanto in voga cinquant’anni fa e segnale stradale del limite di velocità, nell’occasione per gli anni, a 50, aneddoti e balli a go-go fino a tardi, oltre ad una gradita donazione alla Croce rossa. Davvero un bel modo per ricordarsi. Dopo l’appuntamento di dieci anni fa per i 40 anni e quello recente per il mezzo secolo di vita, l’obiettivo è ora celebrare degnamente i 60 anni. Ci sarà tempo per organizzarsi.

Lu.Mus.