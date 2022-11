“Chiamata a cooperare per un nuovo umanesimo e a prendere atto che i profondi e rapidi cambiamenti che investono la società e la scuola vanno affrontati con idee e soluzioni inedite ed originali”: sono questi gli obiettivi dell’Aimc, l’Associazione dei maestri cattolici, che Giacomo Zampella, vicepresidente nazionale, intervenuto all’evento in rappresentanza del centro nazionale, ha illustrato ai numerosi delegati, convenuti da tutte le Marche, al

congresso regionale.

L’incontro ha avuto come sede di pregio la Sala maggiore del municipio di Osimo. Lo stesso sindaco Simone Pugnaloni ha voluto portare il personale saluto e quello dell’Amministrazione comunale. Come genitore, ha espresso stima e riconoscenza nei confronti dell’Aimc per il forte impegno dedicato alla formazione di docenti che si distinguono per umanità, oltre che per professionalità.

Ha voluto assistere a tutti i lavori del congresso l’assessore alla Scuola, Alex Andreoli, il quale, nel suo saluto iniziale, ha sottolineato quanto importante sia il ruolo svolto dall’Aimc per la formazione di docenti che, oltre all’istruzione, curano nei bambini, ragazzi e giovami anche gli aspetti educativi e morali.

Nella sua relazione, il vicepresidente nazionale ha ripreso i temi del documento che il centro Aimc di Roma ha preparato come spunto di riflessione per la fase precongressuale dell’intera rete associativa. Sono seguiti gli interventi dei delegati che lo stesso Zampella farà conoscere, al suo rientro a Roma, al presidente nazionale Giuseppe Desideri.

Il Congresso regionale ha proceduto inoltre al rinnovo delle cariche associative a livello regionale, dopo quello già avvenuto nelle sezioni e nelle province delle Marche. Per acclamazione e unanime consenso di tutti i delegati, Maria Rita Tulli di Fabriano è stata eletta presidente regionale. Subentra a Massimo Altobelli di San Severino, che ha

svolto dal 2013 la stesso mandato. Rinnovato anche il Consiglio regionale con 21 nuovi membri, molti dei quali alla loro prima esperienza in questo organo associativo.

Al termine dei lavori, è stata presentata la mozione finale, un documento particolarmente articolato e propositivo, che è stato approvato all’ unanimità da tutti i delegati presenti. Anche questo contributo sarà portato a Roma dal vicepresidente nazionale e costituirà un’utile messa a fuoco dei problemi scolastici, sociali, culturali, associativi, elaborati da un osservatorio, quello delle Marche appunto, che il centro nazionale ha sempre considerato e valorizzato. Al termine della giornata, anche Zampella ha voluto ringraziare tutta la sezione Aimc di Osimo, e

in particolare la sua presidente Sandrina Prosperi, per l’ impegno organizzativo, premiato dall’ottima riuscita del congresso.

Il vicepresidente nazionale ha valutato molto positivamente l’atteggiamento e l’ impegno di tutti gli iscritti dell’Aimc regionale (docenti, dirigenti scolastici e tecnici ), perché è questa, a suo avviso, la condizione per costruire una progettualità associativa partecipata, democratica e competente su cui il Congresso nazionale fa affidamento.

Maurizio Fanelli