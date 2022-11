Settantenni in festa a San Severino. La classe di ferro 1952 si ritroverà domenica 4 dicembre per una conviviale che si aprirà con la celebrazione di una messa alle 11 nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo. A seguire pranzo al ristorante Due Torri. Gli organizzatori dell’iniziativa invitano a prenotarsi presso la cartoleria Mondo a Righe, in Piazza del Popolo, entro il 26 novembre.

“Abbiamo pensato che potrebbe essere divertente ed emozionante rivedersi e riabbracciarsi dopo tanti anni e brindare insieme al traguardo dei 70”, spiega chi ha deciso di dare vita alla festa e che chiede di passare parola a chi è nato nel 1952.