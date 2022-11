Mai così in alto! Il 18enne settempedano Alessandro Sadovschi, alfiere del Team Pardi Racing di Chieti, in sella ad una Ktm 250cc. due tempi, si è laureato vice campione italiano agli internazionali d’Italia Supermarecross MX2 su fondo sabbioso. «La gara top l’ho vissuta in Sicilia, a Taormina, la settimana scorsa. Nella prima manche della giornata d’apertura – racconta il 18enne Sadovschi – mi sono piazzato secondo, dietro al futuro campione italiano, il leccese Matteo Del Coco che è anche mio compagno di squadra. Nella seconda batteria ho vinto io, lasciandomi alle spalle Fabio Massimo Palombini, il laziale della Seven Motosport e Del Coco, cosicché nella classifica assoluta di giornata sono risultato primo davanti a Del Coco e Palombini rispettivamente». Nella seconda giornata, disputata ancora a Taormina, Del Coco ha anticipato il settempedano in entrambe le manches, mentre terzo è risultato sempre Palombini, per l’identica classifica di giornata. Al tirar delle somme, dopo sei giornate di gare, di cui due tenute in precedenza a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, ed altrettante a Fiumicino, Sadovschi ha sfiorato il traguardo tricolore, classificandosi in seconda piazza assoluta dietro al compagno di squadra Del Coco e davanti a Palombini. «Sono soddisfatto del risultato per il quale ringrazio il mio team con il “chief” Daniele e Giuliano Pardi, il mio meccanico Alex Tondini, il preparatore atletico Luca Fiori, tutti gli sponsor e la mia famiglia. Ora – anticipa Alessandro – pensiamo alla prossima stagione con l’Europeo, di nuovo il campionato italiano Supermarecross ed il campionato italiano Prestige». Per puntare sempre più in alto.

Lu.Mus.