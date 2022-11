Grande partecipazione alla visita guidata al MaRec organizzata dal Rotary Club di Tolentino presieduto da Stefano Ferranti. Allestito nel palazzo vescovile di San Severino, il Museo dell’arte recuperata espone – come noto – le opere salvate dalle chiese inagibili dopo il sisma del 2016. Una nuova casa temporanea in attesa di tornare nei luoghi per cui furono realizzate.

La visita guidata da Paola Pistoni è poi proseguita nella chiesa di San Rocco che ospita la preziosa tela attribuita di recente a Baccio Ciarpi. Il quadro è stato riportato a San Severino anche grazie al contributo del Rotary di Tolentino e di alcuni imprenditori locali, sotto la supervisione della Diocesi e del Comune che pure ha contribuito al finanziamento dell’operazione “ritorno a casa”.

La visita, infine, è terminata al teatro Feronia.

Si è trattato di un interessante evento culturale, curato in particolare dal rotariano Giuseppe Moretti e volto a rafforzare anche il rapporto di amicizia tra i soci rotariani dei Comuni di Tolentino, San Severino e centri limitrofi.