In occasione della Giornata nazionale del trekking urbano lunedì 31 ottobre la Città di San Severino partecipa, grazie a Comune e Pro loco, all’iniziativa che quest’anno avrà come titolo “Che spettacolo di trekking”, proponendo un percorso che si snoderà attraverso le vie della città tra arte, storia e natura. La partenza è prevista dalla Torre dell’Orologio per proseguire poi alla volta della chiesa di Santa Maria delle Vergini e arrivare al Duomo vecchio. Qui sarà possibile ammirare le bellezze del Castello al Monte: dal chiostro della Canonica al piazzale degli Smeducci, su cui si erge l’omonima torre simbolo della città, dal monumento della Madonna Immacolata al panorama che mostra tante altre bellezze del territorio. L’itinerario terminerà con una visita guidata al teatro Feronia. “Obiettivo dell’iniziativa – spiega l’assessore comunale al Turismo, Michela Pezzanesi – è valorizzare il territorio in chiave sostenibile. Un modo per riappropriarsi del tempo e scoprire, a passo lento, le meraviglie che ci circondano”.

La lunghezza del percorso è di 3 chilometri e mezzo, con difficoltà medio-bassa. Due gli orari di partenza: la mattina alle ore 10 e il pomeriggio alle ore 17. L’itinerario può essere percorso in modo autonomo, servendosi delle cartine che verranno consegnate presso la Pro loco oppure con guida turista su prenotazione e a pagamento (5 euro a persona e gratuito per i bambini fino a 5 anni).

Per informazioni ci si può rivolgere alla Pro loco tel. 0733 638414.