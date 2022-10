Proprio nel giorno del suo onomastico Laura Panichelli si è brillantemente laureata in Biologia molecolare e applicata all’Università Politecnica delle Marche (Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente).

La giovane settempedana ha chiuso il suo corso di studi magistrale con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi molto interessante: “Selezione e impiego di lieviti non-saccharomyces per la produzione di vini spumanti”; relatore il professor Maurizio Ciani, correlatore la professoressa Laura Canonico.

Una meritata soddisfazione per Laura e per i suoi familiari.

E grande orgoglio anche a Serralta, dove il papà Pietro è benvoluto e stimato da tutta la comunità, la quale in questa occasione ha fatto il tifo per Laura e ora le rivolge pubbliche congratulazioni per il traguardo raggiunto.