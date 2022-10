L’insegnante della Scuola Primaria, Dilvia Mattiacci, è stata confermata presidente della sezione Aimc (Associazione italiana maestri cattolici) di San Severino. L’assemblea dei soci, riunitasi in questi giorni, ha poi eletto nel consiglio direttivo Massimo Altobelli, Martina Prosperi, Loredana Grespini e Nadia Dignani.

Inoltre sono state nominate Valentina Sticconi e Martina Prosperi quali rappresentanti nel Consiglio provinciale, di cui fa parte di diritto anche la stessa Dilvia Mattiacci come presidente di sezione.

Tra le prime iniziative in calendario c’è un’interessante visita guida al MARec, il Museo dell’arte recuperata, allestico nel ristrutturato Palazzo vescovile di San Severino. L’iniziativa, aperta a tutti gli insegnanti e alle loro famiglie, è in programma per domenica 23 ottobre, alle ore 16. Chi fosse interessato può prenotarsi ai numeri 328 6429718 (Dilvia) e 333 4454094 (Massimo).