In arrivo la nuova rassegna cinematografica autunnale-invernale settempedana: da giovedì 10 novembre, inizieranno le proiezioni organizzate da “I Teatri di Sanseverino” e dal Cinema San Paolo. Otto i film in programmazione, ed ogni opera sarà proiettata per due serate in modo tale da garantire il massimo delle presenze.

I lungometraggi in programma sono: Dante, di Pupi Avati, con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Carlotta Gamba ed Enrico Lo Verso (giovedì 10 e venerdì 11 novembre); Maigret, diretto da Patrice Leconte, con Gérard Depardieu, Jade Labeste ed Aurore Clément (giovedì 17 e venerdì 18 novembre); L’immensità, di Emanuele Crialese, con Penélope Cruz, Vincenzo Amato e Luana Giuliani (giovedì 24 e venerdì 25 novembre); Il signore delle formiche, regia Gianni Amelio, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese e Sara Serraiocco (giovedì 1° dicembre e venerdì 2 dicembre); Il colibrì, di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti e Laura Morante (giovedì 8 e venerdì 9 dicembre); Siccità, di Paolo Virzì, con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi (giovedì 15 e venerdì 16 dicembre); Le buone stelle, di Hirokazu Kore’eda, con Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doo-na e IU (giovedì 22 e venerdì 23 dicembre). Infine Astolfo, di Gianni Di Gregorio, con Di Gregorio stesso e Stefania Sandrelli (giovedì 29 e venerdì 30 dicembre).

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

Film recenti, da poco passati nelle sale o vicini all’uscita, di differenti generi e tematiche, presentati anche ai Festival cinematografici di Venezia e Cannes: commedie, drammi, biografie e thriller per questa bimestrale rassegna. Parlando di premi, ricordiamo che l’attore protagonista di Le buone stelle, Song Kang-ho, ha ricevuto il premio “Prix d’interprétation masculine” al Festival di Cannes 2022 (il regista Hirokazu Kore’eda era già stato premiato con la Palma d’oro nel 2018 con Un affare di famiglia).

Per gli abbonati della rassegna teatrale, gli spettacoli cinematografici sono già inclusi nel costo dell’abbonamento. I non abbonati possono vedere gli spettacoli singolarmente, oppure possono sottoscrivere un abbonamento cinematografico complessivo presso la Pro loco di San Severino, o presso la Libreria “Gulliver” (sempre a San Severino), al costo di 25 euro.

S.G.