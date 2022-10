Giornate di studio sulle nuove tecnologie del vetro e sulle sue applicazioni in architettura sono state organizzate dalla Novavetro e si sono concluse con la visita al rinnovato stabilimento di via Bruni, nella zona industriale di Taccoli. Al convegno dal titolo “Architettura della trasparenza”, è intervenuta anche il sindaco Rosa Piermattei che ha voluto ringraziare il patron Silvano Lucentini, “fondatore di un’azienda che rappresenta in assoluto l’eccellenza delle produzioni artigianali della nostra città nel mondo. Con la Novavetro ci siamo fatti conoscere e ci facciamo apprezzare ogni giorno per progetti innovativi davvero unici – ha proseguito il sindaco -. Il vetro è l’unico materiale in grado di proteggere senza nascondere. E, infatti, uno dei vetri Securglass di Novavetro protegge una delle opere d’arte patrimonio mondiale quale la Pietà di Michelangelo custodita nella basilica di San Pietro in Vaticano”.

Fondata nel 1979, l’azienda è diventata un’impresa leader in Italia nella lavorazione, trasformazione e commercio del vetro piano e può vantare di aver firmato anche progetti di grande valore come i complessi realizzati in Arabia Saudita, importanti centri direzionali o strutture a servizio di stadi, avveniristici palazzi, realtà industriali.

“Novavetro ha in sé il carattere dei settempedani che sono caparbi e tenaci, che non si fermano dinnanzi alle sfide, che si rialzano da soli dopo essere stati piegati dalle difficoltà”, ha concluso Rosa Piermattei, salutando anche Samuele e Cristiano, figli del fondatore che oggi guidano il marchio di famiglia, assieme agli altri soci di una realtà in continua espansione anche per la produzione, unica in Italia, di serigrafie su vetro di grandi dimensioni.