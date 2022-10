Rivolgiamo un appello al sindaco – e all’amministrazione tutta – perché, nel periodo natalizio, sostenga i negozi e i pubblici esercizi della città assicurando la presenza di luminarie e organizzando o promuovendo attività di animazione. In questo particolare momento storico ogni giorno dobbiamo fare i conti con la preoccupazione per un contesto economico che rischia di mettere in ginocchio molte attività; si aggiunge anche l’ansia per il virus Covid 19 che nel periodo autunnale potrebbe tornare a mordere, rendendo pesante la situazione sanitaria. Proprio per questo motivo

dobbiamo fare di tutto per dare un supporto ai nostri commercianti, agli artigiani, alle botteghe, a quelle attività che stanno facendo numerosi sacrifici per non abbassare definitivamente le saracinesche. Ci rendiamo perfettamente conto che la spesa pubblica deve rimanere sotto controllo e che gli interventi e le iniziative dell’amministrazione devono essere improntati ai criteri di sobrietà e di sostenibilità (altre volte abbiamo denunciato leggerezza e ricerca di consenso), ma in questa fase così particolare occorrono investimenti perché la città non si spenga e non acceleri quel declino che rischierebbe di diventare inesorabile. Chiediamo al sindaco di sostenere la nostra rete commerciale, per non rinunciare a rendere comunque illuminata e attrattiva la nostra città nel periodo in cui solitamente si assiste ad una crescita di consumi e anche per creare un clima natalizio che incentivi i cittadini settempedani a rimanere in una città vitale e accogliente. Rivolgiamo anche un accorato appello ai nostri concittadini affinché per gli acquisti natalizi si scelgano quanto più possibile negozi “fisici” e non piattaforme online; cerchiamo di dare tutti insieme un piccolo ma importante contributo per cercare di superare insieme questa drammatica fase.

Tarcisio Antognozzi, Tiziana Gazzellini e Alberto Pilato, consiglieri comunali di “Insieme per San Severino”